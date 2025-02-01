ВС РФ освободили поселок Крымское в ДНР

Российские бойцы выбили украинских военных из поселка Крымское в ДНР, сообщает Минобороны РФ.«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили активные наступательные действия и освободили населенный пункт Крымское Донецкой Народной Республики», - говорится в сводке оборонного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии