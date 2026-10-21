Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров пообещал создать безэкипажные танковые подразделения.Евкуров рассказал «Звезде», как проходили учения «Центр-2026».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Актер «Глухаря» и «Триггера» предложил коллегам мыть полы в госпитале для бойцов СВО, но никто не согласился
- «Чиновник не может быть каким угодно и думать, как он хочет»: Дугин поддержал закон об иерархии традиционных ценностей
- «Путин — мой друг»: даже иностранные таблоиды пристально следят за встречей лидеров России, США и Китая
Свежие комментарии
- Л А патриоты кто? Ч...
- Состоится ли в Ки...
- Партия любителей ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым