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Глава офиса президента Украины Ермак пообещал отобрать у РФ Крым в будущем году

Глава офиса президента Украины Ермак пообещал отобрать у РФ Крым в будущем году

Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с утверждением о том, что наступающий год способен оказаться «решающим» в противостоянии с Российской Федерацией, а киевский режим строит планы по захвату Крымского полуострова.

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