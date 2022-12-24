Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с утверждением о том, что наступающий год способен оказаться «решающим» в противостоянии с Российской Федерацией, а киевский режим строит планы по захвату Крымского полуострова.
Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак выступил с утверждением о том, что наступающий год способен оказаться «решающим» в противостоянии с Российской Федерацией, а киевский режим строит планы по захвату Крымского полуострова.
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