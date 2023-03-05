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Медведев после трех титулов подряд: «Если рано проиграю в Индиан-Уэллс, то, наверное, сразу же растеряю всю уверенность в себе»

Экс-первая ракетка мира Даниил Медведев оценил уникальность нынешнего отрезка карьеры – он выиграл три турнира и 14 матчей за три недели.

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