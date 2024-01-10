Большинство опрошенных зумеров точно знают, какой продукт купят в магазине

Большинство представителей поколения Z (люди, родившиеся между 1997 и 2012 гг.) точно знают, что хотят приобрести в магазине: 7 из 10 опрошенных зумеров планируют конкретную характеристику товара, например газировку с любимым вкусом.
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