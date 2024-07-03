Почти на треть увеличила Европа потребление газа из России Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г.
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Почти на треть увеличила Европа потребление газа из России Экспорт трубопроводного газа из России в Европу (страны Евросоюза и Молдавию) по всем экспортным газопроводам за шесть месяцев 2024 г.
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