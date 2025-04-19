Царьград Фото: Freepik.com В СК России обратился житель поселка Рамешки Тверской области и сообщил, что двое школьников, которые являются выходцами из Таджикистана, систематически издеваются над его дочерью, а в апреле текущего года они избили её прямо в школе.
Дети мигрантов из Таджикистана избили русскую девочку прямо в школе
Комментарии
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АЗ
Андрей Зарубкин
Нужно выгонять семьи мигрантов без права возврата! В США приняли несколько тысяч сирийских беженцев с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Чабаны им не нужны!
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23 час.
Акимова Татьяна
Эти сволочи уже и там обосновались!!!В Тверской уже людей мало осталось, благодаря нашим чинушам и Рудене.Скоро там таджики жить будут, а русских всех вырежут.Где посадки чинуш?Всех мигрантов и никакого гражданства.Хочешь в Россию?Сначала на фронт в штурма!!!
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19 час.
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