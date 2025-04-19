Дети мигрантов из Таджикистана избили русскую девочку прямо в школе

Нужно выгонять семьи мигрантов без права возврата! В США приняли несколько тысяч сирийских беженцев с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Чабаны им не нужны!

Акимова Татьяна

Эти сволочи уже и там обосновались!!!В Тверской уже людей мало осталось, благодаря нашим чинушам и Рудене.Скоро там таджики жить будут, а русских всех вырежут.Где посадки чинуш?Всех мигрантов и никакого гражданства.Хочешь в Россию?Сначала на фронт в штурма!!!