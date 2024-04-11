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Нижегородская правда

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Комплекс фотовидеофиксации с использованием ИИ установили на Новикова-Прибоя

Комплекс фотовидеофиксации с использованием ИИ установили на Новикова-Прибоя

Нижегородская ИТ-компания «Фрактал» разработала комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Аргентум» с использованием искусственного интеллекта на средства ИТ-гранта правительства региона.

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