Комплекс фотовидеофиксации с использованием ИИ установили на Новикова-Прибоя

Нижегородская ИТ-компания «Фрактал» разработала комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) «Аргентум» с использованием искусственного интеллекта на средства ИТ-гранта правительства региона.
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