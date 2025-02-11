Следователи подтвердили пьяную езду самого молодого депутата Гордумы

Следственный комитет официально подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела на депутата Гордумы Читы Евгения Калинина за повторное пьяное вождение, сообщается в Telegram-канале СУ СКР по Забайкальскому краю.
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