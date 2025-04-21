Пасхальное перемирие закончено. Россия вновь ударила по Сумской и Харьковской областям

Первые атаки армия РФ нанесла по военным и стратегическим объектам в Сумской и Харьковской областях.ВС России 21 апреля возобновили удары по территориям Украины после окончания пасхадьного перемирия, объявленного Владимиром Путиным.
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