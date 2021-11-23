​На Мосбирже начались торги паями двух БПИФ на акции производителей видеоигр и еврооблигации

На Московской бирже 22 ноября начались торги паями двух биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) — «Альфа-Капитал Видеоигры» и «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» под управлением УК «Альфа-Капитал», говорится в сообщении торговой площадкиФонд «Альфа-Капитал Видеоигры» (торговый код — AKVG) инвестирует в акции более 20 акций компаний, занимающихся разработкой и производством видеоигр и оборудования для них, в том числе Nintendo, Activision Blizzard, Electronic Arts, Tencent, NVIDIA и др.