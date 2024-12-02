Эксперт назвал блефом угрозы Трампа в адрес БРИКС из-за статуса доллара

Фото: REUTERS/Hannah McKay Текст: Рафаэль Фахрутдинов894 прочтения Вчера Избранный президент США Дональд Трамп пытается остановить процессы дедолларизации в мире, в том числе – в странах БРИКС, но не сможет этого сделать, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.