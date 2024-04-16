Летний отдых подорожал на 15%

Летний отдых вырос в цене на 15%, при этом он может стать дороже еще на 10% в ближайшее время, пишут «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, Ассоциацию туроператоров России (АТОР) и Союз туристических агентств.
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