Испытания ИИ по обнаружению целей на поле боя: что США тестируют на Украине Евгения КомароваАмериканская технология для обработки изображений на основе искусственного интеллекта, разработанная и испытанная на Украине, вызывает живой интерес.
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