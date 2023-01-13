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Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил об оперативном окружении Артемовска

Артемовск в настоящий момент находится в оперативном окружении. Соответствующую информацию утром в пятницу, 13 января, предоставил советник врио главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

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