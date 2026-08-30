70-летний Гейтс выступил с экстренным предупреждением в эссе объемом почти 6000 слов, опубликованном в среду на его личном веб-сайте .
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- Трамп проигрывает
Остаётся только молиться, поститься и надеяться на Божию помощь в борьбе с нечистым, вселившимся в отдельных представителей рода человеческаго.
Наше дело правое, победа будет за нами. ИИ разберется, с кем Бог, а за кем Сатана, и встанет на сторону Истины.