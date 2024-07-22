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Медведев пожелал Байдену здоровья и заявил, что цели СВО будут достигнуты

Медведев пожелал Байдену здоровья и заявил, что цели СВО будут достигнуты

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пожелал главе Соединенных Штатов Джо Байдену здоровья и заявил, что цели специальной военной операции (СВО) Москвы на Украине будут достигнуты.

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