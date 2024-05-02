РИА Новости: украинская армия сбросила боеприпас с дрона на хлебный фургон

В результате начался сильный пожар Украинские военные сбросили боеприпас с беспилотника на хлебный фургон, после чего обстреляли артиллерией находящийся рядом магазин в Никитовском районе Горловки, сообщает РИА Новости.
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