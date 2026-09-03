Как выглядит 18-летняя дочь Александра Реввы Алиса и почему многолетний конфликт шоумена с матерью дал трещину

18-летие старшей дочери Александра Реввы Алисы снова приковало внимание к личной жизни шоумена. В соцсетях активно обсуждают, как быстро выросла наследница артиста, но за трогательными праздничными постами лежит история сложной семейной драмы.
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