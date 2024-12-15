Начальник пожарной части ДНР рассказал о спасении беременной женщины в Горловке

Начальник пожарно-спасательной части Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Михненко в воскресенье, 15 декабря, рассказал, как в 2014 году вместе со своими подчиненными спас из огня беременную женщину.
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