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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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43 очка Донована Митчелла помогли «Кливленду» разгромить «Индиану» и сократить отставание в серии

Защитник «Кэвальерс» Донован Митчелл реализовал 14 из 29 бросков с игры, включая 5 из 13 трехочковых, и 10 из 14 штрафных.

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