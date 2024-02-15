Глава ФРС Джером Пауэлл поддержал регулирование стейблкоинов в США

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, Джером Пауэлл, выразил поддержку созданию законодательной основы для стейблкоинов во время встречи с Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.
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