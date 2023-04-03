Качают право: нотариусы рассказали о надувательствах «серых» юристов

Постоянно меняющееся законодательство усложняет простым людям пути для решения насущных проблем. Оформление наследства, сделка с недвижимостью, хозяйственный спор — всё это сегодня требует познаний в праве или помощи компетентного специалиста.
Постоянно меняющееся законодательство усложняет простым людям пути для решения насущных проблем. Оформление наследства, сделка с недвижимостью, хозяйственный спор — всё это сегодня требует познаний в праве или помощи компетентного специалиста.
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