Cтабилизация рубля пока не выглядит устойчивой

Доллар США в начале текущей недели достиг девятинедельного максимума, продолжив повышательную тенденцию последних нескольких недель, вызванную экономическими данными, которые, хотя и демонстрируют тенденцию к снижению, в целом остаются стабильными, пишет Reuters.
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