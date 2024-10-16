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Новости экономики России

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Cтабилизация рубля пока не выглядит устойчивой

Cтабилизация рубля пока не выглядит устойчивой

Доллар США в начале текущей недели достиг девятинедельного максимума, продолжив повышательную тенденцию последних нескольких недель, вызванную экономическими данными, которые, хотя и демонстрируют тенденцию к снижению, в целом остаются стабильными, пишет Reuters.

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