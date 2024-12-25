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На Западе захотели дать Киеву гарантии безопасности без возможности вступить в НАТО

На Западе захотели дать Киеву гарантии безопасности без возможности вступить в НАТО

США и Евросоюз могут захотеть предоставить Украине такой формат гарантий безопасности и военной поддержки, который будет похож со статьей устава НАТО о коллективной обороне, но не будет включать вступление республики в альянс.

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