Предвестники пандемии: Роспотребнадзор вводит новые правила касающиеся COVID-19

В России наблюдается сезонный всплекс заболеваемости COVID-19, ОРВИ и гриппом. Роспотребнадзор подготовил изменения в постановление главного государственного санитарного врача «О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ и COVID-19», которыми обязаует лаборатории вновь передавать данные о заболевших, сообщает PRIMPRESS.