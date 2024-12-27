Китай неожиданно приостановил развертывание спутниковой группировки «Тысяча парусов» — аналога Starlink

Старт ракеты-носителя «Чанчжэн-6A» с первыми спутниками созвездия «Тысяча парусов» / © CNSA Согласно видеороликам, размещенным в китайских социальных сетях, ракета «Чанчжэн-8», которая должна была вывести спутники на низкую околоземную орбиту, прибыла в Вэньчан в ноябре.