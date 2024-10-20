Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

Поль Меерсон

Ещё один штришок. Хорошо жила не только Грузия как республика, но и грузины, в СССР это не одно и то же. Да и сейчас тоже. А дело было в том, что грузинам разрешали ТОРГОВАТЬ! Теперь-то уже все в курсе, что заработать действительно много не получится, для этого надо именно торговать, и так было всегда - купцы жили лучше крестьян или мастеровых. А в СССР торговать=спекулировать, и за это можно было запросто сесть. Бабку на рынке за мешок яблок со своего участка не прихватят, конечно (хотя при желании запросто), но что-то покрупнее - тюрьма сидай. А вот грузины были почти неприкосновенны.