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  • ММ
    Старый грузин жалеющий об СССР:"Россия была нашей колонией при СССР!" Грузина спросили:"Генацвале, ты можешь купить с...Почему Грузия был...

Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

Почему Грузия была "раем" в СССР, когда остальные едва сводили концы с концами

Представьте себе, что вы попадаете в Советский Союз, страну бескрайних просторов, разнообразных культур и стремлением общества к всеобщей социальной справедливости и равному распределению всех благ.

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Комментарии
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Поль Меерсон
Ещё один штришок. Хорошо жила не только Грузия как республика, но и грузины, в СССР это не одно и то же. Да и сейчас тоже. А дело было в том, что грузинам разрешали ТОРГОВАТЬ! Теперь-то уже все в курсе, что заработать действительно много не получится, для этого надо именно торговать, и так было всегда - купцы жили лучше крестьян или мастеровых. А в СССР торговать=спекулировать, и за это можно было запросто сесть. Бабку на рынке за мешок яблок со своего участка не прихватят, конечно (хотя при желании запросто), но что-то покрупнее - тюрьма сидай. А вот грузины были почти неприкосновенны.
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5 час.
ММ
Вот в основном любители СССР, особенно из бывших республик, и не верят, что на Урале талоны были еще при Брежневе!
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3 час.
М
ММ
Старый грузин жалеющий об СССР:&quot;Россия была нашей колонией при СССР!&quot; Грузина спросили:&quot;Генацвале, ты можешь купить себе Волгу?&quot; Он ответил:&quot;Ну, если виноград продать, у друзей, родственников занять, то смогу. Только зачем она мне, со всеми кораблями, причалами..?&quot; (анекдот советского времени)
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3 час.

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