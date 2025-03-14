📹⚡️Спецпосланик президента США Стив Уиткофф покидал Москву в момент атаки украинских БПЛА на российскую столицу.
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📹⚡️Спецпосланик президента США Стив Уиткофф покидал Москву в момент атаки украинских БПЛА на российскую столицу.