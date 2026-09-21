Департамент Югры разрешил родителям оставить детей дома в ХМАО

В ХМАО родители смогут оставить детей дома, если режим «Беспилотная опасность» останется в силе до утра.
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