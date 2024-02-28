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Закон, порядок, государство

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Более 20 учеников школы №7 города Шарыпово Красноярского края пополнили ряды Юнармии

Более 20 учеников школы №7 города Шарыпово Красноярского края пополнили ряды Юнармии

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны России и при поддержке Президента Российской Федерации.

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