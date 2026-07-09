Spiegel: США в августе выдадут ФРГ разрешение на закупку Tomahawk и Typhon

Политика как она есть

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус и военный министр США Пит Хегсет договорились о том, что Соединенные Штаты в августе официально выдадут Германии разрешение на приобретение крылатых ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhon.