Мбаппе был близок к переходу в «Ливерпуль»: «Мама влюбилась в «Энфилд», ездила на переговоры. Клопп рассказывал о проекте, пока мы кружили в небе. Но я хотел стать звездой в Париже»

Килиан Мбаппе рассказал, что был близок к переходу в «Ливерпуль» в 2017 году. В разговоре с The Athletic форвард « Реала » отметил, что его мама, выполнявшая функции его агента, несколько раз посещала Мерсисайд и советовала сыну продолжить карьеру на «Энфилде».