ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

264 подписчика

Захарова: Россия не позволит замолчать очередное осквернение могил советских воинов

Захарова: Россия не позволит замолчать очередное осквернение могил советских воинов

Россия не забудет и не позволит замолчать очередное осквернение могил советских воинов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение воинских захоронений в Нидерландах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии