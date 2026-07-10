Захарова: Россия не позволит замолчать очередное осквернение могил советских воинов

Россия не забудет и не позволит замолчать очередное осквернение могил советских воинов. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала осквернение воинских захоронений в Нидерландах.
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