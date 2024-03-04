Фигуристка Елизавета Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала

По её мнению, все три команды получили огромное удовольствие от старта. Петербургская фигуристка и чемпионка мира Елизавета Туктамышева подвела итоги Кубка Первого канала, который состоялся в Петербурге 2—3 марта.
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