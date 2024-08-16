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Царьград

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У ведущего "Первого канала" прошли обыски в США: Из особняка Дмитрия Саймса вывезли вещи

У ведущего "Первого канала" прошли обыски в США: Из особняка Дмитрия Саймса вывезли вещи

У ведущего "Первого канала" Дмитрия Саймса прошли обыски в США. Из особняка политолога, который сейчас в России, вывезли вещи.

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Комментарии
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ч
чвсатпкьл
В США начинается эпоха маккартизма и охота на ведьм. У Скотта Риттера также был обыск.🤣😂
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17 час.
Ю
Юрий Зубрин
Фашизм во всю поднимает свою головёшку !
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17 час.

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