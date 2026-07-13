This Chevrolet Suburban Is The Secret Service's New Anti-Drone Weapon For any indication of how seriously the federal government is taking the threat posed by one-way attack drones on the homeland, particularly against President Trump, look no further than the US Secret Service's new Chevrolet Suburban.
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