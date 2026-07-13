Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

This Chevrolet Suburban Is The Secret Service's New Anti-Drone Weapon

This Chevrolet Suburban Is The Secret Service's New Anti-Drone Weapon

This Chevrolet Suburban Is The Secret Service's New Anti-Drone Weapon For any indication of how seriously the federal government is taking the threat posed by one-way attack drones on the homeland, particularly against President Trump, look no further than the US Secret Service's new Chevrolet Suburban.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии