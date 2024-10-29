Предавшие КНДР граждане хотят вести психологическую войну на стороне ВСУ

Попасть на Украину для ведения психологической войны против бывших товарищей, которые якобы находятся в России, стремится группа из почти 200 северокорейских перебежчиков, которые проживают в Южной Корее, сообщает 28 октября South China Morning Post (SCMP).
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