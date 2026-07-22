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ДумаТВ

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Кашин назвал «сутевыми» принятые ГД законы для обеспечения продбезопасности России

Работа Комитета ГД по аграрным вопросам в VIII созыве была направлена на создание правовой базы для реализации Доктрины продовольственной безопасности страны, заявил в ходе отчёта о работе за период VIII созыва глава комитета Владимир Кашин (КПРФ).

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