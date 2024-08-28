Продажу опасной для жизни рыбы пресекли в Астрахани

Преступную деятельность коммерческой организации в Астрахани пресекли региональные СК и УФСБ. На складе рыбоводной компании в Трусовском районе обнаружили хранящуюся с целью последующего сбыта продукцию, которая не отвечала требованиям безопасности.
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