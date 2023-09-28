Терапевт Романенко: закаливание и спорт помогут пожилым поддержать здоровье легких

Сохранить здоровье легких осенью пожилым людям может помочь правильный образ жизни. В частности, нужно продумать разнообразный рацион питания и оставаться физически активными, отметила в беседе с "Москвой 24" врач-терапевт Татьяна Романенко.
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