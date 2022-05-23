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  • leonid
    А сексом заниматься не отказывается?  А если придется  ухаживать за мужем, ведь всякое бывает. Не будет ни за что. Я ...Жена отказывается...

Ирина Понаровская получала пенсию в России, при этом живя в Эстонии

Ирина Понаровская получала пенсию в России, при этом живя в Эстонии

Ирине Понаровской в этом году исполнилось 66 лет, поэтому она получает пенсию уже в течение 11 лет.Понаровская стала популярной в конце 80-х годов прошлого столетия, в первую очередь, «рябиновыми бусами», «ты мой бог», «знаю, любил» и другие.

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