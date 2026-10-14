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Дубль Канцерова помог «Чикаго» обыграть «Питтсбург»

Дубль Канцерова помог «Чикаго» обыграть «Питтсбург»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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