Дочь певицы Глюкозы поздравила возлюбленного с годовщиной отношений

Дочь певицы Глюкозы публично обратилась к своему возлюбленному. 16-летняя Лидия Чистякова призналась в личном блоге, что уже год состоит в отношениях с молодым человеком, имя которого пока не готова раскрывать.
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