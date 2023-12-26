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ФАС возбудила четыре дела на производителей яиц

ФАС возбудила четыре дела на производителей яиц

В отдельных случаях, по информации ведомства, повышение цен на продукт было необоснованным Территориальные органы ФАС возбудили четыре дела в отношении производителей куриных яиц в Кемеровской, Воронежской, Ивановской и Донецкой областях.

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