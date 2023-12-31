В Чехии заявили о соответствующей нормам международного права поддержке Украины

Поддержка Украины полностью соответствует нормам международного права. Так прокомментировало украинскую атаку на Белгород постоянное представительство Чехии при ООН в соцсети X (бывший Twitter) 31 декабря.
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