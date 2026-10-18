49-летний киевлянин Алексей Коваль пытался добраться до семьи, выехавшей из Украины, после того как у него аннулировали документы об освобождении от военной службы, сообщает Moldova 1.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Киев застрял в пр...
- Киев застрял в пр...
- Киев застрял в пр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым