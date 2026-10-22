Модели машин, которые уже прошли основной этап снижения стоимости, но остаются технически актуальными, сейчас особенно выгодны на вторичном рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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