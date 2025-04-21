21 апреля Ватикан официально сообщил о смерти Папы Франциска. Слухи о том, что первый папа-южноамериканец не жилец, ходили с начала […] The post Папа Франциск умер, что будет дальше? appeared first on Медиакратия.
Папа Франциск умер, что будет дальше?
Комментарии
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шатских александр
В тени трагических событий и проблем социума смерть Папы -наместника Бога на Земле не стала предметом информационных баталий. и рефрен статьи "до следующих Рождественских и Пасхальных чтений". попробую у себя в моем канале ТГ и сайте миртесен проанализировать. Тайные пружины власти, разведки и армии Ватикана.
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