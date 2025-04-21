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    В тени  трагических событий и проблем социума смерть Папы -наместника Бога на Земле не стала  предметом информационны...Папа Франциск уме...
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Папа Франциск умер, что будет дальше?

Папа Франциск умер, что будет дальше?

21 апреля Ватикан официально сообщил о смерти Папы Франциска. Слухи о том, что первый папа-южноамериканец не жилец, ходили с начала […] The post Папа Франциск умер, что будет дальше? appeared first on Медиакратия.

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Комментарии
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шатских александр
В тени  трагических событий и проблем социума смерть Папы -наместника Бога на Земле не стала  предметом информационных баталий. и рефрен статьи &quot;до следующих Рождественских и Пасхальных чтений&quot;. попробую у себя в моем канале ТГ и сайте миртесен проанализировать. Тайные пружины власти, разведки и армии Ватикана.
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