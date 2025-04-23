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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Головин о ценах на аренду в Монако: «Выросли очень сильно. Закария пришел 1,5 года назад, но платит больше, чем я. Хотя у него квадратов меньше, пусть и квартира в самом центре»

— Что тебя отдельно выделяет от остальных игроков «Монако»? — Я не чувствую какого-то превосходства. Единственное, может, по бытовым вопросам со мной много советуются.

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